"Fanta-4"-Star Smudo: TV-Sensation! In dieser Serie ist er dieser Woche zu sehen

Von der großen Bühne ins Leichenschauhaus! Diesen Weg hat Musiker Smudo für eine Rolle in der "ZDF"-Krimiserie "SOKO Stuttgart" eingeschlagen. Denn dort übernimmt das Mitglied von "Die Fantastischen Vier" eine Rolle in der neuen Folge "Alte Schulden", die am Donnerstag ausgestrahlt wird!