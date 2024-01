Felix von Jascheroff: GZSZ-Star macht Antrag vor dem Dschungelcamp!

Felix von Jascheroff (41) zieht ins Dschungelcamp! Der GZSZ-Star will es dieses Jahr mit Kakerlaken, Spinnen und (anstrengenden) Mit-Campern aufnehmen. Vor dem Trip nach Australien könnte allerdings noch ein anderer großer Schritt anstehen. Der Schauspieler hat sich verlobt!

Auf Instagram teilt seine Liebste nun ein Foto von sich im Schnee. Nicht zu übersehen: Ihr funkelnder Ring, den sie anhimmelt. Dazu schreibt sie: "I say yes to my best friend" – "Ich habe Ja zu meinem besten Freund gesagt." Den Antrag machte er ihr kurz vor Heiligabend, am 23. Dezember 2023 – was für ein Weihnachtsgeschenk.