"GZSZ"-Laura & John: Katastrophe vor der Hochzeit!

Als die John und Laura ihren Hochzeitstanz üben wollen, geraten sie heftig aneinander. Genauso feurig wie der Streit war, versöhnen sie sich auch wieder. Doch es dauert nicht lange, bis das nächste Drama vor der Tür steht. Die letzte Nacht vor der Hochzeit verbringen die beiden getrennt. Voller Vorfreude feiern sie mit ihren Freunden. Sie können es kaum erwarten, endlich Mann und Frau zu werden. Doch dann verschwindet John plötzlich. Als er nicht auf der Hochzeit auftaucht, gerät Laura in Panik. Kurzerhand machen sie, Emily (Anne Menden) und Moritz (Lennart Borchert) sich auf die Suche nach dem verschollenen Bräutigam. Was ist mit John passiert? Hat er kalte Füße bekommen oder wurde er entführt? Kann die Hochzeit stattfinden? All das erfahren wir in den nächsten Folgen von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Immer montags bis freitags um 19:40 Uhr bei RTL.