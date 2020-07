Felix von Jascheroff: Was läuft da mit Joelina Drews?

Diese Trennung war ziemlich seltsam. Erst im Dezember erzählte Schauspieler Felix von Jascheroff (37), dass er und seine Frau Bianca (34) ihr Ehe-Gelübde erneuert haben – ganz romantisch am Strand, auf den Malediven. Nur drei Monate später verkündeten sie ihr Beziehungs-Aus! Und jetzt gibt es wieder Wirbel um den GZSZ-Star! Was läuft denn da mit Joelina Drews (24)?

Der Reihe nach… Er und Bianca hätten „zu unterschiedliche Denkweisen und Vorstellungen“, so der TV-Star. Schon seltsam, dass sich ein Paar in so kurzer Zeit dermaßen auseinander gelebt haben soll. Vielleicht gibt es aber auch einen anderen Grund. „Das Leben geht weiter“, äußert sich Felix lapidar und träumt auch schon von einer neuen Liebe: „Ich bin ungern alleine. Plötzlich steht eine Frau vor einem... Jetzt sind wieder die großen Gefühle da.“ Sind das nur Sprüche oder ist da wirklich was dran? Denn der charmante Darsteller hat einen Song rausgebracht, den keine Geringere als Joelina interpretiert, die Tochter von Schlager-Legende Jürgen Drews (75)!

Was läuft zwischen Felix und Joelina?

Felix hat mit seinem Solo-Projekt JASH große Pläne. Die aktuelle Single Danke für nichts soll der große Wurf werden. Pikant: Mit dem deutschen Text will er die Trennung von Bianca verarbeiten. Die Zeilen werden von der hübschen Joelina eingesungen! Und diese hat nicht nur eine angenehme Stimme, sondern auch ein sehr attraktives Äußeres! Schöne Augen, lange Haare, gute Figur – da würde so mancher „Geschäfts-Partner“ schwach werden!

„Den Glauben an die große Liebe habe ich noch nicht verloren“, bekannte der gebürtige Berliner vor Kurzem. Vielleicht hat er sie sogar schon gefunden...