Joelina Drews: So erfolgreich ist Jürgen Drews' Tochter!

Seit mehr als vier Jahrzehnten ist der Schlagerkönig Jürgen Drews erfolgreich im Geschäft. Seine Begeisterung für Musik hat der König von Mallorca mittlerweile auch an seine bildschöne Tochter vererbt. Mittlerweile ist Joelina Drews erwachsen und auf dem besten Weg in die Fußstapfen ihres erfolgreichen Vaters zu treten.

Wow, die Tochter von und seiner bildschönen Ehefrau Ramona ist heute kaum wiederzuerkennen. Mittlerweile ist Joelina Drews in den Mittzwanzigern und steht längst auf eigenen Beinen. Doch während die brünette Schönheit optisch eher nach ihrer modelnden Mutter kommt, tritt Joelina karrieretechnisch lieber in die übergroßen Fußstapfen ihres erfolgreichen Vaters, der seit mehr als vier Jahrzehnten die Schlagerbranche revolutioniert.

Jürgen Drews & Ramona Drews: Elternglück mit Joelina

Mit seiner 28 Jahre jüngeren Ehefrau Ramona ist der 1945 geborene Entertainer Jürgen Drews seit bald drei Jahrzehnten glücklich verheiratet. Kennengelernt haben sich der erfolgreiche Schlagersänger und die Tochter eines Dülmener Lebensmittelhändlers 1991 in der deutschen Heimat. Ein Jahr nach der Hochzeit 1994 erblickt Joelina im Jahr 1995 das Licht der Welt in Dülmen-Rorup im Münsterland.

Zu diesem Zeitpunkt hat Jürgen Drews bereit einen Sohn aus erster Ehe mit seiner Ex-Frau Corinna Drews. Der gemeinsame Sohn Fabian Drews wurde bereits 1981 geboren und arbeitet als DJ und Moderator ebenfalls im Musikgeschäft. Auf Grund von Erbstreitigkeiten herrscht zwischen Vater und Sohn heute leider Funkstille. Trotzdem ist und bleib Fabian der Halbbruder von Joelina, die sich in Liebes- oder Karriere-Fragen sicherlich den einen oder anderen Rat bei ihrem 14 Jahre älteren Halbbruder holen kann.

Jürgen Drews' Tochter wandert auf den musikalischen Spuren ihres Vaters

Die musikalische Begabung hat Joelina Drews ganz klar von ihrem berühmten Vater geerbt. Seit Jahrzehnten ist Jürgen Drews als „König von Mallorca“ mit seinen Schlagerhits erfolgreich im Musik-Geschäft unterwegs. Auch seine Tochter entdeckt bereits im frühsten Kindesalter ihre musikalische Ader. Mit vier Jahren erhält Joelina Drews Gesangsunterricht, mit sechs Jahren Klavierstunden, kurze Zeit später beginnt sie eigene Songtexte zu verfassen. Mit nur 14 Jahren zieht es die talentierte Tochter von Jürgen Drews raus in die Welt. In Los Angeles nimmt sie eigene Studiosongs auf. Als 2010 ihre erste eigene Single „Trendsetter“ erscheint, ist Joelina Drews gerade einmal süße 14 Jahre alt. Direkt landet der Pop-Hit in den Top 20 der US-amerikanischen Dance-Charts.

Mittlerweile hat die erfolgreiche Singer-Songwriterin nicht nur mehrere Songs veröffentlicht, sondern stand auch wiederholt bei exklusiven Veranstaltungen wie dem Berliner Presseball (2011) oder der Tanz-Live-Show "Stepping Out" bei (2014) auf der Bühne. Zuletzt wirbelt die Brünette 2018 die Charts mit ihrer Single „Drive“ auf. Ganz nebenbei hat die ehrgeizige Joelina auch ihr Abitur nachgeholt, somit steht dem Beginn einer großartigen Musikkarriere nichts mehr im Wege.

Joelina Drews: Karriere statt Liebe

Dank ihres zeitigen Karriere-Durchbruchs ist Joelina Drews bereits früh erwachsen geworden. Als Kind pendelte sie mit ihren bekannten Eltern zwischen dem heimischen Münsterland und der Baleareninsel Mallorca hin und her, heute lebt die Mittzwanziger als Single im hippen Berlin-Mitte. Nachdem im November 2016 die Beziehung mit dem "DSDS"-Schnuckel Marc Aurel Zeeb nach zwei gemeinsamen Jahren scheiterte, hat die begnadete Sängerin leider kein Glück mehr in der Liebe gehabt.

Bei ihrem gemeinsamen Auftritt bei "Stepping Out" 2015 waren Joelina Drews und ihr Freund Marc Aurel Zeeb noch frisch verliebt Foto: Getty Images

Doch die ehrgeizige Tochter von Jürgen Drews hat ohnehin ganz andere Pläne und äußert nach dem Beziehungs-Aus gegenüber „Gala“: „Im Moment konzentriere ich mich auf meine Musik, ich bin in der heißen Phase mit meinem neuen Album. Ich habe schon dreißig bis vierzig Songs aufgenommen.“ Joelina Drews hat sich sichtbar einiges von ihrem erfolgreichen Vater Jürgen Drews abgeschaut! Tja, wie der Vater, so die Tochter…

