Fernsehgarten war gestern: ZDF schockt mit neuer Garten-Show – DAS steckt dahinter

Doch damit nicht genug: Auch zwei Kultgesichter aus dem ZDF-Kosmos feiern ihr Twitch-Debüt. Waldi und Julian aus "Bares für Rares" sind ebenfalls dabei – diesmal in einer ganz neuen Rolle. Statt Trödel geht es um "Twitch-Relikte", also digitale Erinnerungsstücke aus der Welt der Streaming-Community. Ihr Auftrag: schätzen, was diese digitalen Schätze wert sind.