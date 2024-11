"Festival of Remembrance": Erster Auftritt nach Chemo! Prinzession Kate strahlt wie lange nicht mehr

Zum "Festival of Remembrance" wählte Kate einen besonders eleganten Look. Die 42-Jährige erschien ganz in Schwarz – gemäß der Tradition bei Gedenkveranstaltungen. In einem knielangen, taillierten Mantelkleid, kombiniert mit schwarzen Strumpfhosen und High Heels, strahlte sie vor Eleganz. Ein besonderes Highlight war ihre Frisur: Die langen Haare waren zu einem tiefen Seitenscheitel gestylt und fielen in großen Locken über ihre rechte Schulter. Die Haarfarbe wirkte dunkler und glänzte in einem tiefen Braunton, wodurch Kate eine neue, ausdrucksstarke Note verliehen wurde. Dazu trug sie intensives Make-up mit Smokey Eyes und Perlenschmuck, der ihren Look abrundete.