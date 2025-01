Feuer in Los Angeles: Sorge um GNTM! ProSieben verschiebt Dreharbeiten

Viele Dreharbeiten wurden bereits abgesagt (u.a. "Grey's Anatomy oder "Hacks") und auch zahlreiche Premieren mussten aus dem Kalender gestrichen werden. Auch mehrere Filmstudios sind vorübergehend geschlossen – darunter zum Beispiel die Warner Bros. Studios. Die drücken auf ihrer Website ihr Mitgefühl aus: "Unsere Gedanken sind bei unseren Gemeinden und den Menschen, die von den Waldbränden in Los Angeles betroffen sind."

Nun ist auch eine deutsche Produktion betroffen: Die Dreharbeiten von "Germany's Next Topmodel" müssen verschoben werden. Zum 20. Mal wird die Show von Heidi Klum (51) dieses Jahr im TV laufen. In dieser Staffel wollte die Modelmama mit den Nachwuchstalenten in Los Angeles drehen. Doch angesichts der aktuellen Lage ist daran gar nicht zu denken! Deswegen werden die Dreharbeiten ganz offiziell verschoben.

"Wegen der Situation in Los Angeles verschiebt ProSieben die Dreharbeiten zum zweiten Teil der GNTM-Jubiläumsstaffel um einige Tage", erklärt Sprecherin Tina Land gegenüber "Bunte.de". Aber sie hat auch gute Nachrichten! Denn auch wenn die Dreharbeiten verschoben werden, der Starttermin bleibt der Gleiche! "Für die Zuschauer:innen verändert sich dadurch nichts. Die 20. Staffel GNTM startet wie geplant am Donnerstag, 13. Februar, auf ProSieben", heißt es weiter.

