Filip Pavlović: Nach RTL-Aus – so geht es für den Ex-Dschungelkönig weiter
Was macht man, wenn man als Gewinner des Dschungelcamps schon alles erlebt hat? Filip Pavlović hat für sich eine überraschende Antwort gefunden.
Filip Pavlović möchte ein neues Kapitel starten.
© IMAGO / Panama Pictures
Filip Pavlović (31) ist eigentlich in der Welt des Reality-TVs zu Hause. Nachdem er an Formaten wie "Die Bachelorette" teilgenommen hatte, wurde er 2022 bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zum Dschungelkönig gekrönt. Zwei Jahre später fand der 31-Jährige eine neue Herausforderung: In Staffel 1 der RTL-Show "Reality Queens" gab er sein Debüt als TV-Moderator. Durch die 2. Staffel der Sendung wird Pavlović jedoch nicht führen. Stattdessen hat er jetzt ganz andere Pläne.
Aus dem Dschungel in den Boxring
Am 18. Oktober wird der Ex-Dschungelkönig beim "Fame Fighting 3" – einem Box-Event der "Bild"-Zeitung – in den Ring steigen. Ein neues Projekt, das sich deutlich von den Reality-TV-Formaten unterscheidet, durch die Pavlović bekannt wurde – und ihn auch deswegen so reizt. "Beim Boxtraining lernst du, Schmerz zu akzeptieren, Müdigkeit zu ignorieren und trotzdem weiterzumachen. Im Dschungel bist du ausgeliefert, im Ring bist du verantwortlich. Boxtraining ist der härtere Weg, aber auch der ehrlichere", sagte Pavlović der "Bild".
Um einen spontanen Sinneswandel handelt es sich bei der Entscheidung des 31-Jährigen keineswegs. Denn schon vergangenes Jahr offenbarte Pavlović, dass er für einen Wechsel in die Welt des Kampfsports offen sei. "Ich mag Herausforderungen. Wenn die Anfrage kommt, bin ich für sowas immer zu haben", erzählte der Hamburger damals bei RTL.
Paul Janke hat er bereits besiegt
Bei seinem anstehenden Kampf könnte dem Reality-Star eine Erfahrung aus der Vergangenheit zugutekommen. Denn Filip Pavlović ist kein unbeschriebenes Blatt in der Welt des Boxens: "Ich bin kein Theoretiker, ich war im Ring, ich weiß, wie sich Schläge anfühlen", verriet der 31-Jährige. 2020 trat er beim Sat.1-"Promiboxen" gegen Ur-Bachelor Paul Janke (43) an – den er bereits in der ersten Runde besiegte. Durch diesen Erfolg dürfte Pavlović mit einer guten Portion Selbstvertrauen in den Ring steigen.
Wenn sein Plan aufgeht und er im Boxen Fuß fassen kann, will sich der Dschungelkönig von 2022 auch in anderen Kampfsportarten probieren. Eine Rückkehr in die Rolle des TV-Moderators ist also in nächster Zeit nicht in Sicht.