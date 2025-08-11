Filip Pavlović: Nach RTL-Aus – so geht es für den Ex-Dschungelkönig weiter

Filip Pavlović (31) ist eigentlich in der Welt des Reality-TVs zu Hause. Nachdem er an Formaten wie "Die Bachelorette" teilgenommen hatte, wurde er 2022 bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zum Dschungelkönig gekrönt. Zwei Jahre später fand der 31-Jährige eine neue Herausforderung: In Staffel 1 der RTL-Show "Reality Queens" gab er sein Debüt als TV-Moderator. Durch die 2. Staffel der Sendung wird Pavlović jedoch nicht führen. Stattdessen hat er jetzt ganz andere Pläne.