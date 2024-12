Fiona Erdmann: Babygeschlecht enthüllt! Es wird ein ...

In einem Video sind Fiona und ihr Liebster Moe zu sehen, wie sie auf die Enthüllung des Babygeschlechts warten. Nach einem Countdown ist blauer Rauch zu sehen - das Paar erwartet einen Jungen! Zu dem Video schreibt Fiona: "We are having another boy" (z. Dt. "Wir bekommen einen weiteren Jungen"). Weiter schreibt sie, dass sie damit bereits gerechnet habe. "Es war so schön diesen [Moment] mit meiner Familie und meinen Freunden und nun auch mit euch zu teilen. Ich wollte euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen."

Welches Geschlecht ihr Kind haben wird, war für Fiona "zweitrangig". "Beides ist ein riesiges Geschenk", schreibt sie. "Trotzdem war ich nun voller Vorfreude und gespannt, was es wird."