Fiona Erdmann: "Ich habe eigentlich alles verloren"

"Ich habe eigentlich alles verloren. Auch dieses typische nach Hause kommen zu Mama, ich habe das einfach alles verloren. Und die letzten Jahre bin ich nie richtig angekommen. Ich bin einfach immer weitergezogen, wieder woanders hin, wieder aus Koffern gelebt", offenbart Fiona nun im Gespräch mit "taff". Doch zum Glück konnte die Power-Frau diese schlimme Zeit mittlerweile hinter sich lassen. So ergänzt sie: "Jetzt habe ich ein Gefühl von 'das hier ist jetzt mein Zuhause', und hier packe ich jetzt meine Koffer aus mit den ganzen Fotoalben von meiner Mutter, von meiner Oma, von mir, ich räume das ein. Hier ziehe ich mit meinem Kind ein und mit meiner neuen Tochter, das wird unser Zuhause. Und das gibt mir einfach so ein Gefühl von Ankommen." Wow! Was für ein intimer Einblick! Ob Fiona uns in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!