Fiona Erdmann: Sorge um Sohn Leo! Ihm geht es nicht gut

Fiona Erdmann sorgt sich um ihren Sohn Leo! Wie die zweifache Mutter auf Instagram mitteilt, geht es ihrem Sohn aktuell nicht gut. In ihrer Instagram-Story erzählt Fiona, dass "heute irgendwie ein komischer Tag" sei und Leo besonders viel Liebe benötige.

In einem anschließenden Post auf Instagram schreibt die 34-Jährige dann: "Wenn die Gesundheit nicht mitspielt dann muss man sich eben mit Spielen ablenken" und kümmert sich um ihr krankes Kind. Fiona gibt zwar offen zu, dass sie "eigentlich superviel zu tun" habe, aber weder Neyla noch Leo vernachlässigen will. Also stellt sie ihre Arbeit hinten an und kümmert sich um ihren Nachwuchs.

Auch interessant