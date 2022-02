First Dates Hotel: Heftige Kritik an Roland Trettl! So ist die Show wirklich

Doch wie sagt man so schön? Nicht alles was glänzt ist Gold! Was die Zuschauer nicht mitbekommen: So luxuriös und traumhaft ,wie das Hotel auch aussieht, die Teilnahme an der Kuppelshow ist es keineswegs. „Ich habe mich dort beworben, weil ich mir das ganz anders vorgestellt hatte“, gesteht eine "First Dates Hotel"-Kandidatin gegenüber "Closer". Sie war beim Herbst-Dreh in Kroatien dabei und wurde bitter enttäuscht. „Zunächst einmal wohnt man gar nicht in dem Hotel, das gezeigt wird“, verrät sie. Noch schlimmer: „Wir durften unser Zimmer nicht verlassen, damit wir die anderen Kandidaten nicht sehen. Wir durften nicht mal auf den Balkon.“ Wurde das etwa kontrolliert? Und ob, so die Kandidatin: „Die Zimmer sind mit Kameras ausgestattet. Es ist quasi wie bei ,Big Brother‘. Nur auf der Toilette hatte man seine Ruhe.“