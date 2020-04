„Für jeden Topf gibt es einen passenden Deckel“, nach diesem altbekannten Motto verkuppelt Gourmetkoch Roland Trettl seit 2018 fleißig einsame Single-Herzen im romantischen „First Dates“-Restaurant. In der -Fortsetzung „First Dates Hotel“ geht der Liebesprofi aus dem Südtirol jetzt noch einen Schritt weiter und spendiert den Anwärtern einen romantischen Urlaub in der französischen Provence. Seine Rolle als Amor erfüllt Roland Trettl mit Bravour, doch bleibt dabei überhaupt noch Zeit für die große Liebe? Sein eigenes Herz hat der romantische Gastronom nämlich längst an eine ganz besondere Frau verschenkt.

Roland Trettl: Amor und Gastronom in einem

Ursprünglich arbeitete Roland Trettl als Küchenchef mit Michelin Stern im Spitzenrestaurant „Ca’s Puers“ auf Mallorca, doch spätestens seit er seinen Kollegen und Kumpel bei „ “ vertreten durfte, ist der hübsche Südtiroler den meisten Frauen wohl im Gedächtnis hängen geblieben. Mit seinem italienischen Charme hat sich der Schönling durch Auftritte bei „Karawane der Köche“ und „Kitchen Impossible“ schnell zu einem festen Gesicht der deutschen Fernsehlandschaft gemausert. Eigentlich ist Roland Trettl zwar gelernter Koch, doch die Liebe liegt dem -Star aus Bozen ganz besonders am Herzen. Vielleicht liegt es daran, dass er selbst bereits vor langer Zeit in ihren Genuss gekommen ist. Mit seiner Frau Daniela Trettl, ehemals Beck, schwebt der Roland Trettl bereits seit über elf Jahren im Siebten Himmel.

Daniela Trettl: So begabt ist die Frau von Roland Trettl

Als sich die hübsche Brünette und der Gastronom zum ersten Mal begegneten, war er sofort hin und weg. „Großartig. An meiner Frau ist mir ja zuerst der unglaubliche Hintern aufgefallen. Und als sich dann herausgestellt hat, dass die Frau von vorne das eingelöst hat, was sie von hinten versprochen hat, war das schon faszinierend,“ schwärmt Roland Trettl über seine Liebste. Kein Wunder, dass der TV-Koch seine Daniela schon ein Jahr nach dem Kennenlernen 2009 zur Frau nahm. Gemeinsam leben die beiden heute mit ihrem Sohn Diego (2012) und dem Jack-Russel-Pudel Eisi im bayrischen Bad Reichenhall. Weitere Nachwuchs ist kein Thema, denn Roland Trettl hat sich bereits vor einigen Jahren bewusst sterilisieren lassen. Während der Gastronom fleißig die Karriere-Leiter im TV erklimmt, war auch seine acht Jahre jüngere Frau nicht untätig. Als ausgebildete Yoga-Lehrerin und Kosmetikerin hat Daniela Trettl gleich mehrere Talente auf Lager. Von den Fähigkeiten seiner Frau ist selbst Multitalent Roland Trettl ganz hin und weg.

Roland Trettl & Daniela gründen "Trettl True Cosmetics"

Nach mehreren Jahren sind Roland Trettl und seine Daniela noch immer frisch verliebt. Doch die beiden Turteltauben machen nicht nur in der Liebe, sondern auch beruflich gemeinsame Sache. So gründeten Roland Trettl und seine Frau die erfolgreiche Firma "Trettl True Cosmetics", die sich mit Leib und Seele dem Vetrieb von veganen Beautyprodukten widmet. Die beiden Unternehmer vertrauen bei der Herstellung ihrer Kosmetik voll und ganz auf die Kraft pflanzlicher Produkte. Auf ihrer Homepage verrät Daniela Trettl über ihr selbstgegründetes "Baby": "In den Trettl-True-Produkten stecken meine ganze Erfahrung und Leidenschaft. Zum einen meine 20-jährige Erfahrung in der Premium-Kosmetik als medizinische Kosmetikerin."

Ihre Liebe zu Pflanzen verbindet den Koch und die Kosmetikerin, doch es gibt noch eine Sache, die die beiden gemeinsam haben: Die Begeisterung für gutes Essen! Kein Wunder, dass Daniela Trettl mittlerweile leidenschaftliche Feinschmeckerin ist, denn immerhin hat ihr Ehemann bereits einen Michelin-Stern abgesahnt.

