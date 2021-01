Roland Trettl jung: So wasserstoffblond war der sexy Koch früher

Wie Roland Trettl einst im Interview verriet, wurde ihm seine Leidenschaft fürs Kochen keineswegs in die Wiege gelegt. Der Ehrgeiz packte ihn erst im Laufe der Jahre. Der junge Südtiroler absolvierte seine Ausbildung zum Koch bereits 1987 im Parkhotel Holzner in seinem Heimatort Oberbozen. Später zog Roland Trettl nach Deutschland, um zunächst in Eckart Witzigmanns Münchener Restaurants „Aubergine“ und „Tantris“ seine Fähigkeiten am Herd unter Beweis zu stellen.