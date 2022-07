Fit im Handumdrehen: Mit diesen Promi-Tipps verbrennen wir die meisten Kalorien!

Yoga

Das Tolle an Yoga ist, dass man es wirklich überall betreiben kann. "Ganz egal, wo ich bin oder was ich mache, Yoga lässt mich komplett abschalten und mich nur auf Körper und Atem konzentrieren", erklärt das Supermodel Miranda Kerr. Dass man dabei auch ordentlich ins Schwitzen kommen kann, ist natürlich ein Bonus! Stars wie Beyoncé und Gisele Bündchen verbrennen übrigens auch gern die Kalorien auf der Matte.

Kalorienverbrauch: ca. 200–600 kcal

Wandern

Auch abseits der Bühne betreibt die "Havana"-Sängerin Camila Cabello regelmäßig schweißtreibende Aktivitäten. Neben Krafttraining mit Promi-Fitnesstrainerin Jenna Willis spaziert die Musikerin auch gern durch hügelige Landschaften – und verbrennt dabei überraschend viele Kalorien. Festgehalten wird die sportliche Leistung natürlich mit einem Instagram-Schnappschuss für ihre Fans.

Kalorienverbrauch: ca. 350 kcal

Schwimmen

Wer sagt denn, dass im Pool nur geplanscht wird? "Vampire Diaries"-Star Nina Dobrev ist eine echte Sportskanone. Joggen, Surfen und Schwimmen sind nur einige ihrer Lieblingsaktivitäten, um überschüssige Pfunde ruckzuck loszuwerden.

Kalorienverbrauch (Brust, schnell): ca. 620 kcal

Joggen

Joggen verbessert die Herz-Kreislauf-Funktion, verbrennt ordentlich Kalorien und macht zudem glücklich. "In der Schule war ich im Leichtathletik-Team und habe es gehasst", verrät die "Emily in Paris"-Schauspielerin Lily Collins. "Jetzt laufe ich am liebsten allein mit Musik", gesteht die 33-Jährige. Wir auch!

Kalorienverbrauch (mittelschnell): ca. 600 kcal

Fahrradfahren

Gerade im Sommer genießen wir Sonnenstrahlen und warme Temperaturen mit einer Fahrradtour. Auch der Reality-Star Kourtney Kardashian schwingt sich gern mal aufs Rad – allerdings natürlich nur, um sich dabei für ihre Instagram-Fans abblitzen zu lassen. Dabei könnte die Kardashian-Schwester die Kalorien mit einer sportlichen Tour im Nu zum Purzeln bringen.

Kalorienverbrauch: ca. 400–800 kcal

