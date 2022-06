Einfach abnehmen: Die 7 besten Schlank-Tricks der Stars

Knackig mit Krafttraining

Lustig: "Projekt Anti-Hagelschaden-Arsch" nennt Daniela Katzenberger ihre neue Leidenschaft fürs Sporteln. Denn durch Ausdauer- und Krafttraining will sie unter anderem ihrer Cellulite den Kampf ansagen. "Die einzige Schlagzeile, die ich mir einmal im Leben wünsche: Daniela Katzenberger sieht sportlich aus", verrät sie ihren Followern. "Man soll nie aufhören, zu träumen." Dreimal pro Woche geht sie für diesen Traum ins Fitnessstudio. Mit nachhaltigem Effekt, denn durch Krafttraining wird der Stoffwechsel angeregt und die Muskulatur gestärkt. Und Muskeln verbrennen mehr Energie als Fettgewebe. Bedeutet: Ein durchtrainierter Körper verbraucht auch im Ruhezustand mehr Kalorien als ein untrainierter. So wird dann auch das Sonnenbad zum Sport!

Gesundes Intervall-Fasten

"Ich habe Intervallfasten für mich entdeckt", verrät Sylvie Meis im "Closer"-Talk. "Acht Stunden darf gegessen werden, 16 Stunden gibt es nichts. Morgens mache ich mir nach dem Sport ein Eiweiß-Omelett mit Gemüse, dazu esse ich geräucherten Lachs. Mittags gibt es einen leichten Sommersalat und am späten Nachmittag dann das Abendessen. Ich liebe gegrilltes Gemüse und Fisch – davon kann man viel essen, es ist gesund und es hält lange satt. 8 Stunden nach dem Frühstück beginnt dann die Fastenphase. Wichtig, vor allem im Sommer: viel stilles Wasser trinken! Und besonders wichtig: trotzdem alle drei Mahlzeiten zu sich nehmen!"

Schnelle Saftkur

Die Heidi Klum setzt auf kurzzeitigen Verzicht: Zehn Tage lang nehmen die Model-Mama und ihr Ehemann Tom keine feste Nahrung zu sich. Im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" verrät Tom, was Heidi und er im Rahmen der "Master Cleanse"-Diät konsumieren: "Es ist einfach nur Zitronensaft in Wasser mit Ahornsirup und Cayennepfeffer." Langfristig ist diese Diät allerdings ungesund. Sie eignet sich also wirklich nur als schnelle Last-Minute-Lösung …

Mehr Power mit Proteinen

Mit einem Power-Frühstück tankt Vanessa Mai nicht nur mehr Energie, sondern nimmt auch ab: "Ich stehe schon seit vielen Jahren auf der Bühne und liebe es immer noch, meinen Körper herauszufordern", verrät sie. "Mein Erfolgsrezept ist dabei die richtige Balance im Leben. Gesundheit steht für mich ganz oben. Ich höre auf meinen Körper, mache täglich Fitness-Workouts. Aber auch Entspannungsphasen, eine ausgewogene Ernährung auf Basis von Vollwertkost und Kollagen als Ergänzung gehören für mich dazu." Morgens kommt bei ihr deswegen eine Bowl mit Blaubeeren und Chiasamen auf den Tisch, angereichert mit Kollagen. Das enthaltene Eiweiß kurbelt die Fettverbrennung an und heizt dem Stoffwechsel ein – vor allem in Kombination mit Sport.

Mit der Mittelmeer-Diät zum Traumbody

Sie ist kaum wiederzuerkennen: Die ehemalige Dschungelcamperin Daniela Büchner hat ihre Lebensweise komplett umgestellt. "Ich habe im Januar eine Art Fastenkur gemacht und dadurch ein paar Kilo verloren", erzählt sie. "Und um mein Gewicht zu halten, ersetze ich Mahlzeiten durch gesunde Snacks." In ihrer Wahlheimat Mallorca ist es praktisch ein Kinderspiel, sich gesund zu ernähren. Die Inselbewohner setzen auf viel frisches Gemüse, mageren Fisch und scharfe Gewürze. In Kombination lässt das die Pfunde purzeln. Das Beste dabei: Bei der kohlenhydratarmen Kost dieser sogenannten Mittelmeer-Diät kann man ordentlich zugreifen und wird nicht nur schlank, sondern auch satt!

Gute Fette – und viel Wasser trinken

Sarah Engels weiß: Allein macht Sport nur halb so viel Spaß, deswegen schnappt sie sich häufig ihren Ehemann Julian als Trainingspartner. Und setzt ansonsten auf ausgewogene Ernährung: "Ich verzichte so gut es geht auf Kohlenhydrate und esse viel Obst, Gemüse, Proteine und zum Beispiel gute Fette wie Nüsse und so weiter", verrät sie. Und: Trinken nicht vergessen! "Man unterschätzt es so krass, wie wichtig das für den Körper ist. Ich verzichte generell fast komplett auf zuckerhaltige Getränke", erklärt sie. Drei bis vier Liter Wasser trinkt sie täglich. Clever! Denn Sportwissenschaftler haben herausgefunden, dass wenig trinken dazu führt, dass mehr Fett eingelagert wird. Zudem wird Durst vom Körper oft als Hunger fehlinterpretiert. Darauf gleich ein Glas Wasser!

Kilokiller: Kampfsport!

Michelle Hunziker ist von Haus aus ein Energiebündel und hat große Freude an anspruchsvollem Training. Vor allem die Kampfsportart Kyokushinkai hat es der dreifachen Mutter angetan, eine der härtesten Karate-Arten der Welt, bei der durchgehend im Vollkontakt gekämpft wird. Netter Nebeneffekt: Die Kilos purzeln von ganz allein! Bei einer guten Trainingseinheit werden sämtliche Muskeln im Körper sowie die Kondition trainiert – und stattliche 660 kcal pro Stunde verbrannt. Wer sich auf diese Weise – es gibt ja auch harmlosere Kampfsportarten – einen Beach-Body erarbeitet hat, braucht garantiert nie wieder einen Gedanken an zwickende Bikinis zu verschwenden …

