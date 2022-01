Fit in 30 Tagen: Die Schlank-Tricks der Superstars

No Sugar Challenge

Was ist das?

Wie der Name schon sagt, wird bei der „No Sugar Challenge“ komplett auf Industriezucker verzichtet – und das am besten vier Wochen lang! Doch die gute Nachricht gleich vorweg: Der Kampf gegen den Appetit auf Süßes wird von Tag zu Tag leichter. Denn: Je weniger Zucker wir zu uns nehmen, desto weniger Verlangen haben wir danach.

Wie funktioniert’s?

Die Challenge beginnt zunächst einmal mit einer Entwöhnung: Die ersten drei bis vier Tage sollte man den Körper darauf einstellen, vom Zucker loszukommen. Hilfreich hierfür ist es, zunächst ein Protokoll über die konsumierten Nahrungsmittel und Getränke zu führen. Dadurch wird sichtbar, wie viel Zucker man tatsächlich zu sich nimmt. Später werden dann auch versteckte Zucker-Fallen wie etwa in Fertiggerichten, abgepackten Müslis und Getränken eliminiert.

Was ist erlaubt?

Viel Gemüse, mageres Fleisch und Fisch, grüne Smoothies – Hauptsache, alles selbst zubereitet. Denn so weiß man, was im Gericht drinsteckt. Und außerdem ganz wichtig: Einen Genussmoment am Tag sollte man sich gönnen. Und noch ein Tipp: Im Notfall eignen sich bei Heißhunger-Attacken auch Trockenfrüchte. Sie haben eine ganz natürliche Süße.

Was bringt’s?

Kombiniert mit regelmäßigen Trainingseinheiten kann man locker fünf Kilo pro Woche verlieren. Aber Vorsicht: Wer nach den vier Wochen wieder ungehemmt zu Keksen & Co. greift, der hat da

16 : 8-Methode

Was ist das?

Die 16 : 8-Methode ist eine Form des Intervallfastens. Wer jetzt gleich an Hungern denkt – Entwarnung! Bei dieser Variante darf auch geschlemmt werden, allerdings nur in einem zeitlich begrenzten Rahmen.

Wie funktioniert’s?

In einem Zeitfenster von acht Stunden ist eigentlich alles erlaubt, worauf man Lust hat. Natürlich trotzdem möglichst gesunde Kost, kein Fast Food. Während der restlichen 16 Stunden sind nur Wasser und ungesüßte Tees erlaubt. Das Gute: Die Fasten-Zeit kann man sich selbst einteilen. Hat man also morgens ohnehin nicht viel Appetit, bietet es sich an, die acht Stunden um 12 Uhr mittags zu starten. Dann darf das Dinner bis 20 Uhr eingenommen werden.

Was ist erlaubt?

Während der acht Futter-Stunden ist auch mal ein Glas Rotwein oder ein kleines Dessert drin. Und wer ein bisschen mehr Geduld beim Kilo-Kampf hat, darf am Wochenende einen Cheat Day einlegen.

Was bringt’s?

Es dauert ein wenig, bis der Körper sich an die Intervalle gewöhnt hat. Dann sollte es jedoch möglich sein, bis zu zwei Kilo pro Woche zu verlieren.