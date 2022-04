Fit in den Frühling: Auf diese einfachen Body-Hacks schwören die Stars

SMART SNACKEN

Nicht weniger, sondern besser essen. So klappt’s ganz einfach:

Die Hose kneift und der Badeanzug saß im letzten Jahr irgendwie auch noch etwas besser? Jetzt bloß nicht hungern! Stattdessen lieber auf frische, unverarbeitete Lebensmittel mit jeder Menge Obst und Gemüse setzen. Vor allem Paprika oder Ananas sind reich an Vitamin C sowie Betacarotin und kurbeln zusätzlich die Kollagenproduktion an und sorgen so für straffe Haut. Außerdem wichtig: viel trinken. 2 bis 3 Liter stilles Wasser oder Tee pro Tag bringen den Stoffwechsel auf Touren und schwemmen zudem Wassereinlagerungen aus. Alkohol, Limonade oder Säfte stattdessen eher sparsam genießen.

CLEVER TRICKSEN

Insta-Filter aus der Flasche? Gibt’s wirklich:

Ein spontaner Restaurantbesuch steht an? Dann greifen wir ruhig mal ein wenig in die Trickkiste: Zart gebräunte Haut lässt Arme und Beine sofort etwas schlanker aussehen: Als Blitztrick sorgt ein abwaschbares Bronze-Spray fürs Ferien-Finish. Auch super: Körperöle mit edlem Schimmer-Finish wirken wie ein softer Weichzeichner und mogeln so Cellulite-Dellen optisch weg.