Fitness-Fehler vermeiden: 5 Tipps für einen gesunden Lifestyle

Seit Jahren gilt der BMI, also der Body-Mass-Index, in Sachen Fitness als das Maß aller Dinge. Er zieht die magische Grenze zwischen Unter-, Normaloder Übergewicht. Errechnet wird er nach der Formel "Körpergewicht in Kilogramm geteilt durch Körpergröße in Metern zum Quadrat", doch keine Sorge: Mathemuffel können die Angaben auch einfach in einen der zahlreichen Online-BMI-Rechner eintippen und – schwups! – weiß man angeblich, ob man noch "healthy" genug ist: Alle Werte zwischen 18,5 und 24,9 gelten laut Tabelle als normal. Alles darunter als Untergewicht und alles darüber dementsprechend als Übergewicht …

Aber ist die Sache wirklich so klar? Nicht selten führt die errechnete Zahl zu Frust – und schlimmstenfalls zu einer ungesunden Crash-Diät, die oft ohnehin gar nicht nötig wäre! Denn: Ein fitter Körper kann total unterschiedlich aussehen! Auch wenn uns die allgegenwärtigen Fotos von Models, Stars und Influencern das Gegenteil weismachen wollen. Wir machen jetzt Schluss mit dem BMI-Wahn! Und verraten, warum Fett nicht gleich Fett ist und mehr Masse nicht automatisch Übergewicht bedeuten muss.