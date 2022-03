Fitness-Motivation: 6 fantastische Workout-Benefits

1. Sport ist #selflove

Wenn wir selbst nicht das Gefühl haben, dass wir es wert sind, dem Körper etwas Gutes zu tun, kann es total schwierig sein, sich überhaupt zum Sportmachen aufzuraffen. Um dieses Mindset zu ändern, die "Emotional Freedom Technique" ausprobieren. Hierbei sollen durch positive Affirmationen Selbstliebe und Selbstwertgefühle gefördert werden. Während man ein persönliches Mantra wie z. B. "Meine Gesundheit und mein Körper sind mir wichtig. Es geht mir besser, wenn ich mich um mich selbst kümmere" spricht, tippt man sich auf klassische Akupressurpunkte (etwa die Handkante oder die Schläfe). Führt man diese Art der Meditation jeden Morgen aus, kommt die Sport-Motivation schneller, als man denkt!

2. Gönn dir mit gutem Gewissen

Das Workout fällt leichter, wenn man sich danach mit einem kulinarischen Highlight belohnt. Für die einen kann das ein süßer Proteinriegel oder ein Supersmoothie sein, beides unterstützt den Muskelaufbau. Noch besser ist aber ein richtiger Sattmacher-Teller, oder? Unser Tipp: Gemüse und Vollkorn-Produkte (sind nämlich reich an Vitaminen, Mineralstoffen, und Antioxidantien). Und statt Fleisch lieber von Natur aus proteinreiche Lebensmittel wie Kichererbsen, Linsen, Tofu oder Bohnen. Wenn sich das nicht nach der "Best Bowl ever" anhört …

3. Es macht gesund

Unrealistischen Body-Standards hinterherzuhechten, macht krank und unglücklich. Jede von uns hat eben ihre ganz eigene, einzigartige Bodyform – Beauty comes in all Shapes and Sizes! Deshalb sollten wir beim Sporteln immer die gesundheitlichen Aspekte in den Fokus setzen, nicht das Abnehmen. Sport kann nämlich unter anderem den Blutdruck senken, das Risiko an Diabetes und Alzheimer zu erkranken, minimieren und dabei auch noch Abwehrkräfte stärken. Mal ganz davon abgesehen, dass Krafttraining uns auch von Verspannungsschmerzen befreien kann! Dass beim regelmäßigen Sporteln auch mal ein paar Kilos purzeln, ist nur eine gern gesehene Nebenwirkung …