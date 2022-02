Fit in Rekordzeit: 13 Wege, um 400 Kalorien zu verbrennen

30 MINUTEN TAE-BO

Ist eine Mischung aus diversen Kampfsportarten wie Kickboxen, Karate und Taekwondo mit Aerobic und Elementen aus dem Boxsport. Das Ganzkörper-Workout kann ganz easy per DVD-Training absolviert werden. Eine halbe Stunde Tae-Bo killt die Kalorien und sorgt für superstraffe Arme!

45 MINUTEN TENNIS

Warum nicht einfach mal seine alten Tennis-Skills herausholen und mit Freunden ein kleines Match austragen? Das macht nicht nur gute Laune, sondern trainiert unseren ganzen Body. Weil wir beim Spiel ständig in Bewegung sind, um unseren Gegenspieler auf Trab zu halten, sind in einer Stunde bis zu 513 Kalorien verbrannt.

20 MINUTEN KETTLEBELL

Die Kugelhantel ist DAS Fitness-Tool für Kraft- und Kardiotraining – und eignet sich auch zu Hause für komplexe Ganzkörper-Übungen. Denn im Gegensatz zur klassischen Hantel werden nicht nur bestimmte Muskelgruppen belastet, sondern der gesamte Körper trainiert.

45 MINUTEN HIIT

Ein High-Intensity-Workout kann nicht nur im Gym für sichtbare Erfolge sorgen. Auch in den eigenen vier Wänden ist es perfekt, um schnell Fett zu verbrennen und Muskelmasse aufzubauen. Egal ob Squats, Squat Jumps, Push-ups, Burpees oder Star Jumps – jede Übung ist ein echter Booster für den Trainingseffekt, steigert unsere Leistung und hilft, Kalorien abzubauen.

2 STUNDEN WANDERN

Voll uncool? Von wegen! Ausgedehnte Spaziergänge in der Natur verbessern die Kondition und stärken alle großen Muskelgruppen – vor allem in Beinen, Po und Rücken. Zudem wirken sie sich positiv auf die Psyche aus, und den Kalorien geht’s auch noch an den Kragen!