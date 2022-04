Fitness-Tricks: Mit der 90-Tage-Regel zum Erfolg

Tricep-Dips

Sich einen stabilen Gegenstand suchen wie z. B. einen Hocker. Auf die Kante setzen, sich mit den Händen festhalten und sich abdrücken. Danach den Körper so weit absenken, bis die Arme im 90°-Winkel gebeugt sind. Zum Schluss drückt man sich wieder nach oben.

Hip Extension

In Rückenlage das linke Bein anwinkeln, das rechte in die Luft strecken. Jetzt die Hüften anheben, bis sich der Oberkörper und das gestreckte Bein in einer Linie befinden. Die Position etwas halten und dann vorsichtig ablegen. Das Set beenden und mit der anderen Seite fortfahren.

Lunges

Man beginnt im hüftbreiten Stand und macht dann mit dem rechten Fuß einen großen Ausfallschritt nach vorne, das rechte Knie ist etwa 90 Grad gebeugt, das linke Knie schwebt über dem Boden. Einen Schritt zurückmachen und die Übung mit der anderen Seite wiederholen.

Sumo Squat

Die Beine sind hüftbreit aufgestellt, die Zehen zeigen nach außen. Sich zurücksetzen, als würde man hinter einem Stuhl stehen. Beim Aufrichten die Po-Muskulatur anspannen.

Der Running-Plan

Tempo

Easy

So schnell laufen, dass es sich noch entspannt anfühlt – und man sich währenddessen unterhalten könnte.

Medium

Dieses Tempo sollte sich so anfühlen, dass die Anstrengung bei etwa 50–70 % liegt.

Hard

Alles geben, nämlich 70–90 % unseres Könnens.

Hill Sprint

Einen Hügel finden, den man mit 100 % seiner Run-Kapazität hinaufrennt – und dann entspannt wieder heruntergeht.

1.–2. Woche

1. Run

Wir starten mit einer kurzen 8-minütigen "Easy"-Session und wechseln dabei in unserem eigenen Tempo vom Gehen immer wieder ins Joggen.

2. Run

Nun steigern wir uns auf 10 Minuten, bleiben beim Tempo allerdings immer noch entspannt.

3. Run

Mit einem 2-minütigen "Hard"-Run beginnen und dann eine Minute im "Easy"-Tempo dranhängen. Ca. 10 Minuten lang immer wiederholen.

4. Run

Wir laufen eine 12-minütige "Easy"-Runde und switchen dabei ganz nach Gefühl vom Rennen ins Gehen.

3.–4. Woche

1. Run

Ein 1-minütiger "Medium"-Run, gefolgt von einem ebenfalls 1-minütigen "Easy"-Run. Für die ersten vier Minuten abwechseln, kurze Pause, dann den Ablauf noch 2 Mal wiederholen.

2. Run

Einen 12-minütigen "Easy"-Run ohne Pause probieren. Geschafft? Dann noch drei Extra-Minuten dranhängen!

3. Run

Zeit für eine Herausforderung: Fünf "Hill-Sprints" sind angesagt!

4. Run

Den Einsteiger-Trainingsmonat mit einem "Medium"-Run (20 Minuten) beenden. Die erste Hürde ist geschafft.

