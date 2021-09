Hailey Bieber: Smarte Fitness-Hacks für den ultimativen Traumbody

Training mit Nebeneffekt

Hailey schwört auf den Workout-Trend Hot Pilates. Dabei wird ein intensives Intervalltraining mit klassischen Pilates-Moves kombiniert – während die Raumtemperatur etwa 35 Grad beträgt! „Die Muskeln werden deutlich geschmeidiger, dadurch kann man sich viel besser dehnen.“ Auch ihre Haut profitiert von der Hitze: „Ich komme schweißgebadet aus der Session – das ist toll für den Teint!“

Richtig kombinieren

Um ihre Mitte zu stärken, baut Hailey Krafttraining in ihren Workout-Plan ein. Dabei setzt sie auf Übungen, die mehrere Muskelregionen gleichzeitig aktivieren, wie z. B. Deadlifts und Lunges.

Besser essen

„Ich ernähre mich ziemlich gesund, ich merke nämlich, dass das meiner Haut einfach guttut“, gibt das Model zu. So landen meistens Veggies und Fisch auf ihrem Teller, die reich an Antioxidantien und Omega-3-Fettsäuren sind – und so für den Strahleteint sorgen. „Manchmal lege ich auch ein paar Detox-Tage ein – aber da höre ich ganz auf meinen Körper.“ On top steht viel Wasser trinken auf ihrer To-do-Liste. „Ein paar Flaschen am Tag schaffe ich auf jeden Fall, aber ich zähle da nicht mit“, lacht sie.

Schummeln erlaubt!

„Ein Cheat Day bedeutet, dass ich das esse, worauf ich als erstes Lust habe. Wenn ich aufwache und Pancakes will, dann esse ich sie. Wenn ich einen Cheeseburger zum Lunch oder Dinner möchte, esse ich ihn. So einfach.“ Dabei beschränkt sie sich allerdings pro Tag auf ein Cheat Meal.

Das Wichtigste zum Schluss: relaxen

Für Hailey ist es total wichtig, zwischen Job, Beziehungsalltag und Workout-Routine auch kleine Momente für sich selbst zu schaffen. „Ich gehe dann raus und mache allein ein paar Besorgungen – das hat etwas Therapeutisches.“