Florian Silbereisen: Angst um sein Leben

Daraufhin schreiben seine Anhänger ins Internet, adressiert an Flori: "Man müsste den Silbereisen auch mal öffentlich an den Pranger stellen und vorführen." Oder es wird gedroht: "Wenn ich dich sehe, warte ab!" Und: "Das wird nicht gut gehen. Ich glaube, das wird ein großer Kampf …"

Bei solch einer wütenden Masse, die sich gegenseitig anstachelt – da kann einem ganz schön bange werden. Da kann man Angst um sein Leben bekommen! Und sich zu Hause nicht mehr sicher fühlen? Flori jedenfalls war zuletzt nicht mehr in seinem Haus in Österreich zu sehen, alles dort wirkte verwaist. Wo er sich stattdessen aufhält – es bleibt erst mal ein Geheimnis. Vielleicht ist das gerade auch besser so ...