Florian Silbereisen: Ausgenutzt und betrogen! Das ist echt heftig

"Das ist alles Fake", sagt der 53-jährige Michael, der von 451 Euro Bürgergeld und 450 Euro Pflegegeld lebt. Seine Frau Sabine, die als Frührentnerin nur eine Mini-Rente von 780 Euro im Monat bezieht, ist da anderer Meinung. So gibt die schwerbehinderte Rollstuhlfahrerin aus Hamburg gegenüber "Bild" zu verstehen: "Wir schreiben uns jeden Tag. Er möchte nicht mehr ohne mich leben." Das Bittere dabei: Sabine soll dem "Fake-Florian" bereits eine Summe von insgesamt 2000 Euro überwiesen habe, da er mit immer neuen Geldforderungen an die 50-Jährige herantritt. Für den Ehemann der Frührentnerin ein wahres Martyrium. Er ergänzt: "Sie hört nicht auf mich und wird sich verschulden müssen, wenn sie noch mehr Geld zahlt. Wir streiten ständig." Und was sagt der echte Florian zu diesem miesen Betrug? Er bezieht ganz klar Stellung und appelliert: "Es gibt im Netz leider viele Betrüger, die Menschen abzocken wollen und Geld fordern. Darum bitte, bitte, bitte niemals zahlen!!! Und bitte die Fake-Accounts immer sofort bei Instagram & Co. melden!" Ob Sabine sich wohl noch eines Besseren belehren wird?

