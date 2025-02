Florian Silbereisen: Auszeit! Ist DAS der wahre Grund?

Kaum jemand hat mitbekommen, wie sehr er sich um seine Mutter Helga (73) sorgt und kümmert. Sie hatte einen Schlaganfall, kämpfte auf der Intensivstation um ihr Leben. Lange Zeit war sie auf Hilfe angewiesen. Und die bekam sie! Von ihrem Sohn Florian.

Er holte sie sogar im vergangenen Jahr zu sich an den Mondsee in Österreich. Das verriet der Vater Franz (74) des Moderators. Wie schön ist das! So eine Familie wünscht sich doch jeder. Florian möchte ihr vielleicht endlich zurückgeben, was sie in all den Jahren für ihn getan hat. "Sie ist eine meiner besten Freundinnen, ja, enge Vertraute. Sie weiß alles über mich. Und wie es bei Müttern so ist, die merken ja auch schon, bevor man überhaupt anruft, wie es einem geht. Insofern ist das bis heute ein sehr, sehr enger Kontakt und das bleibt hoffentlich noch ganz, ganz lange so", sagte Florian Silbereisen über das außergewöhnlich enge Verhältnis. Und aus dieser Sohnesliebe heraus will der Showmaster alles tun, damit es Helga bald wieder besser geht. Dazu nutzt er sicher auch die freie Zeit.

