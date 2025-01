Florian Silbereisen: Und tschüß! Er verkündet sein TV-Aus

"Ich bin unendlich dankbar für das, was ich in der letzten Zeit alles erleben durfte! Das fühlt sich immer noch an wie im Traum", so der 43-Jährige gegenüber "Bild". Erst vor einer Woche hat der Entertainer seinen "Silvester-Schlagerbooom" veranstaltet und damit ganze 4,65 Mio. Zuschauer:innen vor die TV-Bildschirme geholt. Eine Pause hat er sich nun definitiv verdient. "Nach den 'Schlagerchampions' am Samstagabend bin ich dann erst mal weg! Das ist meine letzte große Eurovisionsshow bis zum Sommer. Nach so viel Silbereisen gönne ich allen eine Silbereisen-TV-Showpause."