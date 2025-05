Florian Silbereisen: Bedenkliche Aussage! Ist er etwa undankbar?

In einem Interview schwärmte der Showmaster von seiner "Schlagerbooom"-Show – so etwas habe es zuvor nicht gegeben, betont er. Bei ihm stünden die Fans im Mittelpunkt, seien ganz nah dran am Geschehen auf und rund um die Bühne. Im Vergleich dazu – so seine Worte – wirkten die klassischen Formate, wie der "Musikantenstadl", eher distanziert.

Ein Seitenhieb – und das gegen die Sendung, die ihm einst die ersten großen Auftritte ermöglichte und ihm so seine unglaubliche Karriere ermöglichte. Wie schade! Schließlich verdankt er dem Kultformat doch so viel.