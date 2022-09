Florian Silbereisen: Bittere Tränen am Krankenbett von Mama Helga

Die 71-Jährige wurde nach einem schlimmen Schlaganfall auf die Intensivstation einer Münchener Klinik eingeliefert. "Um Helga steht es nicht gut. Sie befindet sich in Lebensgefahr", ließ Florians Tante kurz nach der Tragödie durchblicken. Als er die Hiobsbotschaft per Telefon im Urlaub erfuhr, ließ er alles stehen und liegen und eilte sofort zu seiner Mutter. Es heißt, er habe etliche Termine in den nächsten Wochen abgesagt, um ihr in ihrem schweren Kampf beizustehen.

Es soll nicht das erste Mal sein, dass sich der Sänger um sie sorgen muss. Zuletzt plagten sie öfter gesundheitliche Probleme. Probleme, die sie aber ignorierte – so erzählt man sich in Tiefenbach, Helgas Zuhause. Dort lebte sie "alleine, sie hatte keinen Freund. Florian telefonierte fast täglich mit seiner Mutter. Als er länger nichts von ihr hörte, schauten Familienmitglieder nach. Der Horror ist unvorstellbar", erzählt ein Bekannter.

Auch Helene Fischer (38), Florians Ex-Freundin, soll sich zutiefst beunruhigt nach Helgas Zustand erkundigt haben. Helene, die für die Rentnerin stets die "perfekte Schwiegertochter" war...