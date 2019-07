Reddit this

Hinter liegen schwere Zeiten. Vor rund einem halben Jahr gaben er und die Trennung bekannt. Wenig später wurde bekannt, dass er die neue "Traumschiff"-Kapitän wird. Doch von den Fans hagelte es reichlich Kritik. Jetzt der nächste Schlag...

Chaos bei "Schlager des Sommers"

Am Samstag sollte Florian bei "Schlager des Sommers" im Innenhof des Wasserschlosses Klaffenbach auftreten. Doch die 3.000 Zuschauer kamen nicht richtig in Feierlaune. Ein schweres Unwetter machte Florian und den anderen Beteiligten einen Strich durch die Rechnung. Es wurde sogar so schlimm, dass die Aufnahmen zwischenzeitlich abgebrochen werden mussten. Alle Zuschauer wurden evakuiert. Schutz vor dem Unwetter bot der Veranstalter den Gästen jedoch nicht.

Nach einer Stunde, um ca. 22.20 Uhr, ging es weiter. Doch die Stimmung hätte nicht schlechter sein können. Die Hälfte der Zuschauer hatte sich bereits auf den Heimweg gemacht. Die Verblieben wurden nochmal enttäuscht. Florian erklärte, dass das Programm nicht normal weitergehen kann, weil das Feuerwerk nicht nach Mitternacht gezündet werden darf. Klar, dass die Fans stinksauer waren. Lässt sich nur hoffen, dass sich Florians Anhänger bald wieder beruhigen - und über den Fauxpas hinweg sehen können...

