Florian Silbereisen: Bitteres Karriere-Aus - sein Ersatz steht schon in den Startlöchern

Ob Florian Silbereisen überhaupt bereit wäre, seinen Platz für das Nachwuchstalent zu räumen? "Wenn morgen die Show vorbei sein sollte, komme ich wunderbar damit klar", prophezeite er vor neun Jahren. Ob er das heute, auf dem Höhepunkt seiner Karriere, immer noch so sieht? Als er 2004 von Carmen Nebel die Samstagabend-Show "Feste der Volksmusik" übernahm, wurde der damals 23-Jährige noch belächelt. Genau wie 2019, als er plötzlich "Traumschiff"-Kapitän beim ZDF wurde. Heute ist er der große Star. Freunden wie Giovanni Zarrella oder auch Vincent Gross gab er eine Chance in seinen Shows, machte sie groß. Giovanni hat inzwischen seine eigene TV-Show – und spricht plötzlich davon, die Kapitänsuniform tragen zu wollen. Wie Vincent, der an Bord anheuern will. Hat Florian wirklich den Falschen vertraut? Sicher, das Showgeschäft ist hart, der Konkurrenzkampf groß. Doch auch mit diesem Wissen muss sich das wie bitterer Verrat anfühlen …

