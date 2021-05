Florian Silbereisen: Bitteres Show-Aus

Sänger und Musiker sind einfach nur noch genervt. Immer dieselben Gäste lädt Flori in seine Schlagershows ein. Dabei gäbe es so viele Künstler, die gern mal dabei wären – wie zum Beispiel die "Calimeros". Nicht nur in der Schweiz, auch in Deutschland hat das Trio eine große Anhängerschar. Doch in eine Musik-Sendung von Florian Silbereisen kommen sie einfach nicht rein. Der Kopf der Band, Roland Eberhart (64), klagt gegenüber "Woche heute": "Ich habe schon gefragt, ob es am Alter liegt. Nein, hieß es. Vielleicht sind wir aber auch zu wenig flippig fürs Fernsehen. Diese Antwort habe ich tatsächlich schon einmal bekommen."

Eine freut das ganz bestimmt nicht: Floris Mama Helga Silbereisen (70). Obwohl sie seit Jahren ein großer "Calimeros"-Fan, konnte selbst sie ihren Sohn noch nicht zu einer Einladung ihrer Lieblingsband bewegen.