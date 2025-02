Florian Silbereisen: Chaos beim Dreh! Er musste um seinen Job zittern

Was es besonders brenzlig machte: Das Traumschiff, die MS "Amadea", musste rechtzeitig ablegen in Costa Rica, denn von dort aus ging es nonstop in acht Seetagen in die Südsee. Ein späteres Zusteigen in einem anderen Hafen? Unmöglich! Was tun? Die Kapitäns-Rolle mit einem anderen Schauspieler besetzen?

Florian fand einen pfiffigen Ausweg. Er konnte über Kanada eingeflogen werden – ein "kleiner" Umweg von sage und schreibe 26 Stunden. Mit einer Tasse Kaffee an der Reling und wunderschönem Meerblick meldete er von Bord: "Nun erst einmal ein bisschen Sonne tanken, Espresso trinken und den Jetlag überwinden." Florian war offensichtlich so erleichtert über seine rechtzeitige Ankunft, dass er ein Foto nach dem anderen postete. Er zeigte sich sogar bei der Kostümprobe: "Wenn man feststellt, dass man über die Feiertage vielleicht doch zu viel gegessen und sich zu wenig bewegt hat."

Was ist nur los mit ihm? Glich er doch sonst eher einer verschlossenen Auster, wenn es um private Dinge geht. Liegt es vielleicht daran, dass er nicht nur um die Ankunft in Costa Rica, sondern auch um seinen Job zittern muss? Schließlich wurden die Weichen für seinen Staff-Kapitän Daniel Morgenroth (61) in der letzten Folge bereits gestellt. Drücken wir Florian die Daumen, dass er in Sachen Rolle genauso viel Glück hat wie bei der Anreise…

Florian Silbereisen: Einfach fallen gelassen! Sein Freund packt aus. Im VIDEO gibt es die ganze Geschichte: