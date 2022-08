Florian Silbereisen: Diese Blondine kommt ihm jetzt verdächtig nah

Sie kommt aus der Kleinstadt Wetter in Hessen – knapp zwei Stunden entfernt, in Wöllstein (ebenfalls Hessen), wuchs Helene auf. Und Sophia hat die gleiche Leidenschaft wie ihre erfolgreiche Doppelgängerin: Singen! Deshalb ist sie jetzt für die Goldene Henne nominiert. Als Aufsteigerin des Jahres. Zufall? 2007 wurde Helene ebenfalls als Aufsteigerin mit dem Preis geehrt ... damals überreichte ihn Florian Silbereisen (41). Kurz danach waren die beiden ein Paar.

Tja, und jetzt wird er am 7. Oktober als Moderator die Goldene Henne vielleicht an Sophia vergeben. Sicher hat er sich schon alle Nominierten angeschaut. Sicher ist ihm dann auch die 26-Jährige und deren Ähnlichkeit mit Helene aufgefallen. Wird aus den beiden das neue Traumpaar …?

Fast vier Jahre liegt die Trennung von Helene schon zurück. Offiziell hat Florian sich nie wieder mit einer neuen Frau an seiner Seite gezeigt. Aber immer wieder betont er, wie sehr er noch an Helene hängt. Sophia könnte ihn die Ex vergessen lassen – und dank der Ähnlichkeit würde das Helene-Tattoo an Floris Arm auch gar nicht groß stören!