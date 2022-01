Florian Silbereisen: "Dschungelcamp"-Überraschung!

Via "Instagram" teilt Florian nun einen Clip mit seinen Fans, in dem er sich durch allerhand Pflanzen kämpft und den Anschein erweckt, als würde er sich für seine "Dschungelcamp"-Prüfungen bereit machen. Dazu schreibt er: "Ich im Dschungel…?". Hoppla! Hat Florian damit etwa verraten, dass er nachträglich im Dschungel einzieht? Beim weiteren Anschauen des Videos herrscht jedoch schnell Klarheit! So macht Flori lediglich Werbung für "DSDS", was neben dem "Dschungelcamp" ebenfalls im Abendprogramm von "RTL" läuft! Wie schade! Florian hätte in der Wildnis sicherlich eine gute Figur abgegeben! Ob der Schlagerstar wohl irgendwann in die Einöde ziehen wird? Wir können gespannt sein...