Nadja Abd el Farrag & Dieter Bohlen: Damit hat niemand gerechnet!

Wie Naddel nun offenbart, hätte sie sich im Nachhinein gut vorstellen können, Kinder zu bekommen und ein Leben fern ab des Medienrummels zu führen! So berichtet sie gegenüber "RTL": "Ich dachte, ich werde dann irgendwann, also ganz normal, mit 28 heiraten, dann zwei Kinder bekommen und dann würde ich eben ein bisschen arbeiten, zu Hause sitzen." Sie ergänzt: "Aber nicht so extrem so wie mit Bohlen. Also das war anstrengend. Ich fand es total anstrengend. Er war ja auch anstrengend." Wow! Ehrliche Worte, die einen intimen Blick ins Naddels Privatleben gewähren. Doch wie Naddel hinzufügt, hat sie aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. So hat sie auch von ihrer Zukunft eine ganz genaue Vorstellung: "Ich wünsche mir noch, dass ich - also so habe ich mir das im Kopf so ausgemalt -, dass ich eines Tages mit meinem Hund - ich hoffe, sie lebt noch einige Jahre -, ein bisschen außerhalb wohne, mit einem schönen Garten, weil ich Pflanzen liebe." Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass Naddel diesen Plan in die Realität umsetzt!