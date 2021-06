Florian Silbereisen: "DSDS"-Horror - Sein Griff nach den Sternen endet im Desaster

Aus Sicht von RTL mag die Vorstellung von Silbereisen auf dem Chefjuror-Posten nach dem überraschenden Rausschmiss von Pop-Titan Dieter Bohlen (67) einfach zu verlockend gewesen sein: endlich wieder Familienprogramm und Harmonie statt derber Sprüche und Mobbing vor Millionen-Publikum. Und so bot man dem Schlager-König den Job an – hatte ja alles so gut gepasst, als er im März letzten Jahres für Skandal-Sänger Xavier Naidoo in die Bresche gesprungen war.

Doch was man in Köln nicht ahnte: Der liebe Flori (und sein Management) entpuppten sich als harte Verhandlungspartner mit fast schon größenwahnsinnigen Forderungen. Millionen-Gage, Mitbestimmung bei der Jury und in der Produktion, vielleicht sogar noch mehr Shows bei RTL – und seine Sendungen bei ARD und ZDF will er natürlich auch behalten...