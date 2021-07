Florian Silbereisen: Eine neue Helene - Er ist endlich wieder glücklich

Flori darf als Juror in der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" sitzen! An seiner Seite: die überaus talentierte und zauberhafte Sängerin Ilse DeLange. Heißt, der beliebte Entertainer wird die attraktive Blondine mit dem sympathischen niederländischen Akzent in Zukunft sehr oft sehen. "Ich freue mich schon darauf", so die 44-Jährige überglücklich.

Und Helene? Mit ihr hatte er doch große Zukunftspläne. "Wir möchten unsere erste gemeinsame TV-Show präsentieren", so Silbereisen. Offenbar macht er das jetzt aber mit Ilse. Tja, Helene, dein Ex ist heißbegehrt! Und die Konkurrenz schläft bekanntlich nicht. Aber vielleicht darf der Schlager-Star in ein paar Monaten als Gast-Jurorin neben Flori sitzen. Wer weiß …