Florian Silbereisen: Eiskalt betrogen! Die bittere Wahrheit kommt raus

Zusätzlich dazu haben Betrüger im Internet Florians Namen für betrügerische Zwecke missbraucht. Sie geben sich als "Florian Silbereisen" aus und kontaktieren Frauen in sozialen Medien, um sie um Geld zu bitten. "Bei mir war es Silbereisen, der dringend Geld braucht, um eine Sendung zu machen", erzählte Fan Sabine gegenüber "Das Neue Blatt". Florian betonte jedoch, dass er keine Expertise in Social Media hat und sich daher nicht gut auskennt. Er sollte in Zukunft jedoch vorsichtiger sein und sich vor Kriminellen in Acht nehmen.

