Florian Silbereisen: Er redet über seine neue Liebe

Bei "MDR um vier" musste Florian den Zuschauern und Moderatorin Susanne Klehn nun Rede und Antwort stehen. So will die Beauty von Florian wissen: "Würdest du jemals wieder mit einer neuen Liebe an die Öffentlichkeit gehen?" Florian ergänzt schmunzelnd: "Das glaube ich, dass die Susanne gespannt ist." Eine genaue Info dazu, ob Florian eine neue Frau in seinem Leben hat, wollte der Schlagerstar zwar nicht mit den Zuschauern teilen, allerdings ist er sich sicher, dass er es eh nicht lange geheim halten könnte...