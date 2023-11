Florian Silbereisen: Erneuter Schuss vor den Bug! Droht "Das Traumschiff" zu kentern?

Schauspielerin Katerina Jacob und Barbara Wussow scheinen im selben Boot zu sitzen - und "Das Traumschiff" ist es nicht! Denn beide TV-Star sind einer Meinung: Ungelernte Schauspieler, Promis und Influencer haben in der "ZDF"-Sendung nichts verloren. Doch genau in diese Richtung hat der Sender das Ruder eingeschlagen. Denn immer häufiger sind Promis wie Unternehmerin Cathy Hummels, Influencerin Caro Daur oder Moderatorin Victoria Swarovski in der Sendung zu Gast. Doch diese Entwicklung sieht "Traumschiff"-Crewmitglied Barbara Wussow kritisch. Gegenüber "t-online" hat sie verraten: "Manche spielen besser, manche schlechter. Das ist ein Beruf, ein harter Beruf, den man ja erlernen muss. Nur weil man ein Gesicht hat und sich vor der Kamera halbwegs natürlich bewegen kann, kann man noch lange keine Rolle spielen."

Und auch das bleibt von den Zuschauern nicht unbemerkt. Erst vor wenigen Tagen wurde die Folge "Traumschiff", in der Cathy Hummels mitspielt, ausgestrahlt und von den Fans zerrissen. Doch warum entscheidet sich der Sender dann für Influencer? Barbara Wussow hat da eine Vermutung: "Wahrscheinlich will man damit eine weitere Zielgruppe ansprachen. Das war auch der Hintergedanke, als man Florian Silbereisen als Kapitän an Bord geholt hat. Er kommt aus einem ganz anderen Genre und hat eine Riesenfangemeinde hinter sich. So hat er natürlich auch ein ganz anderes Publikum mitgebracht."

Übt die Schauspielerin damit auch Kritik an ihrem Kollegen Florian Silbereisen? Nein, denn für den Schlagersänger hat Barbara Wussow nur liebevolle Worte übrig: "Es hat mir leidgetan, dass Sascha aufgehört hat, aber Florian ist in seiner Art und Weise wirklich ganz wunderbar. Mit einem riesengroßen Herzen wollte er unbedingt 'Traumschiff'-Kapitän werden. Er hat sich so auf die Rolle gefreut und ist so in seiner Figur aufgegangen. Und ich kenne kaum jemanden, der so intensiv arbeitet." Zumindest das dürfte Schlagerstar Florian Silbereisen ein Lächeln ins Gesicht zaubern - auch wenn es Kritik zum "Traumschiff" hagelt...