Florian Silbereisen: Familien-Drama nach der Trennung von Helene

Die Diagnose war ein schlimmer Schock. Das Krebs-Drama um Florian Silbereisens Vater Franz (72) erschütterte die ganze Familie. Florians Onkel Georg, der Bruder von Franz, verriet nun gegenüber "Freizeitwoche", wie es dem Vater des Entertainers jetzt wirklich geht.

Bald ist es neun Jahre her, dass die bittere Wahrheit über den Gesundheitszustand von Franz der Familie Silbereisen den Boden unter den Füßen wegzog - ausgerechnet in der Weihnachtszeit. Der Fünffach-Papa hatte gerade die Baupläne für sein neues Haus bekommen, das er mit seiner zweiten Frau Brunhilde in Tiefenbach in Florians Nachbarschaft bauen wollte. "So eine Diagnose zu bekommen, ist furchtbar. Wir waren alle geschockt. Da muss man erstmal durch", so sein Bruder Georg.

Doch Franz kämpfte tapfer. Er selbst sagte: "Es ist extrem schnell gegangen. Ich habe Schwellungen an den Lymphdrüsen gekriegt. Da ging ich zum Arzt. Doch der Krebs war schon im ganzen Körper." Tückisch: "Man spürt keinen Schmerz", erinnert sich Vater Franz. Es war eine harte Zeit.

Florians Papa, der schon 13-facher Opa ist, hatte Glück im Unglück: "Während der Chemo ging es mir relativ gut. Ich war ein wenig schwach nach der Infusion, hatte zeitweise Widerwillen gegen Kaffee und Rote Beete. Aber ich habe keine Haare verloren, musste mich auch nicht laufend übergeben."

Die Familie hielt in dieser Zeit immer fest zusammen: "Meine Frau, meine Kinder und Enkel haben mich oft besucht. Das hat mir viel Kraft gegeben. Für sie wollte ich doch weiterleben", so Franz. Noch heute geht der frühere Bauleiter regelmäßig zur Nachsorge. Onkel Georg verriet nun die frohe Kunde: "Es sieht so aus, als ob Franz den Krebs besiegt hat."

Doch auch Florian Silbereisens Mutter Helga (68) geht es nicht gut. "Sie hat jetzt eine Arthroskopie bekommen, eine Knie-Spiegelung. Sie hat mit dem Miniskus Probleme, schlimme Schmerzen im Knie." Erst das Liebes-Aus mit Helene Fischer, dann sie Sorgen um die Eltern - muss jetzt wirklich ganz stark sein...