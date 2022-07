Florian Silbereisen: Krankenhausalarm! Das geschah hinter den OP-Türen

"Bei allen Schwierigkeiten gibt es doch Hoffnung", so Flori im Februar. Mehr wollte er nicht sagen. Doch wie jetzt durchsickerte, war alles viel schlimmer als gedacht – und Florian hat sicher mehr als nur einmal um das Leben seines Vaters gebetet. Es war eine dramatische Not-OP, der sich Franz unterziehen musste. Und viele in Tiefenbach bei Passau, wo er lebt, hatten gar nicht damit gerechnet, dass er je wieder nach Hause kommen würde. Florians Tante erzählte erst vor wenigen Wochen, dass er nach langem Bangen nun auf dem Weg der Besserung sei. "Ja, der Franz ist wieder zu Hause. Er hat das Schlimmste überstanden, erholt sich nun zu Hause. Die Familie ist wirklich mehr als glücklich darüber, sah es doch nicht so gut aus. Der Franz ist aber ein Stehauf-Männchen."

Und auch der Genesene selbst meldete sich inzwischen zu Wort: "Mir geht es wirklich gut. Der Flori und meine gesamte Familie waren während der schweren Zeit für mich da und darüber bin ich mehr als dankbar. Sie haben mich unterstützt, mir geholfen und das werde ich ihnen nie vergessen."

Sogar Floris Ex-Helene Fischer (37) hatte sich häufiger nach dem Papa erkundigte. Ob das die beiden wieder zusammengeschweißt hat? Es sieht fast so aus! Denn Florian verkündete jetzt ganz stolz die Sensation: Seine Ex, mit der er zehn Jahre lang zusammen war, kehrt zu ihm zurück auf die Bühne! Live, vor Millionen Zuschauern. In seiner ARD-Show am 23. Juli wird sie dabei sein. Es ist ihr allererster TV-Auftritt als Mama (Baby Nala kam im Dezember zur Welt), eine große Ehre für Florian! "Ich freue mich wirklich sehr", jubelt er aufgeregt. "Ich bin und bleibe ihr Fan!"