Florian Silbereisen: Große Gefühle! Jetzt sollen es alle wissen

Vor kurzem hat Florian Silbereisen in den höchsten Tönen von seiner Heimat geschwärmt. Dort sei es so schön, dass er nicht einmal das Bedürfnis verspüre, in den Urlaub zu fahren. Über seine Sommerpause möchte er sich momentan aber sowieso keine Gedanken machen, denn erst einmal steht seine große "Schlagerboom"-Party an! Und die hat es wirklich in sich...