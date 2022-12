Florian Silbereisen: Heimliche Hochzeit und ein süßes Baby!

Wie es so oft im Leben ist, kam alles anders als gedacht, das Schicksal hatte eigene Pläne mit ihnen. Ende 2018 gaben Helene und Flori ihre Trennung bekannt. Und Helene gründete mit ihrem neuen Partner Thomas (37) eine Familie.

Doch von Thomas hörte man zuletzt kaum etwas. Keine gemeinsamen Auftritte, kaum Liebesbekundungen. Flori hingegen ist nach wie vor so präsent!

Ob er nun gemeinsam mit Helene vor den Augen der Welt auf der Bühne steht, mit ihr singt, plaudert, lacht. Oder ob sie im Privaten miteinander telefonieren, sich zum Kaffeetrinken besuchen. „Bei Helene und mir geht auch nach der Trennung kein Blatt dazwischen“, sagte Flori ja selbst. Könnte jetzt, in der Weihnachtszeit, wenn Romantik und Besinnlichkeit in der Luft liegen, genau das noch einmal intensiver werden? Schließlich kommen da doch die Erinnerungen an die früheren Weihnachtsfeste hoch. Und beiden muss bewusst werden, wie schön die Zeit war, wie perfekt sie harmoniert haben!

Beide lieben es etwa, wenn an Weihnachten die Familie zusammenkommt, alles dekoriert ist. „Ich bin total dafür zu haben. Ich mag es gerne sehr kitschig“, so Helene. Über die Winterzeit mit Flori hatte sie damals gesagt: „Es kann gut sein, dass wir in die Berge fahren.“ Solche gemeinsamen Auszeiten sind doch unvergesslich!

Wie schön wäre es, wenn all das sie wieder für immer zusammenbringen würde. Und wenn es irgendwann doch eine Hochzeit in einer kleinen Kirche in ihren geliebten Bergen und ein Baby geben würde…