Florian Silbereisen: Herzklopfen - Jetzt wird es grandios

Wie Andreas Gabalier nun via "Instagram" zeigt, steckt er schon jetzt in den Vorbereitungen für seinen großen Auftritt am Samstagabend bei Florian Silbereisen. So teilt er in seiner Story ein paar Eindrücke, wie er mit einer ganzen Armada von Backgroundtänzerinnen das Tanzbein schwingt. Dazu kommentiert er: "Auf geheimer Mission für Florian Silbereisen". Das so eine Nachricht von Flori nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich! So teilt er das Video von Andreas auch prompt in seiner eigenen Story. Mehr Vorfreude geht wohl kaum! Was sich der Alpenstar für Florian grandiosen überlegt hat? Wir werden es spätestens am Samstag um 20:15 in der "ARD" erfahren...