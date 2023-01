Florian Silbereisen: Ist seine Freundin bei ihm eingezogen?

Vor einigen Wochen zog Flori still und leise in ein neues Haus. Ein Traum mit Blick auf Bergpanorama und den Mondsee – mit Pool, großen Glasfronten, modern eingerichtet. Und glaubt man den Anwohnern des Dorfes soll Sara mit ihm unter einem Dach leben. Die hübsche Österreicherin hat ihren Job im Hotel "Seerose" am Fuschlsee angeblich gekündigt – und soll bei dem Moderator sogar ihren offiziellen Wohnsitz angemeldet haben. Er versteckt sie. Noch. Dabei haben sie so viel gemeinsam. Sie liebt Schlagermusik – wie er. Sie mag Tattoos – wie er. Und auf Social Media tauchten Fotos auf, die die beiden Arm in Arm zeigten. Mit einem glücklichen Lächeln, wie es nur Frischverliebte haben. Die beiden kennen sich Jahre. Irgendwann könnte aus Freundschaft mehr geworden sein...

Florian will dieses Glück mit niemand teilen. Er genießt die Zweisamkeit offenbar lieber heimlich! In einem Interview vor Kurzem sprach er von seinem Traum, ein Gasthaus zu eröffnen oder eine Kneipe aufzumachen. Und eine Familie zu gründen. Wie schön wäre es, wenn Sara die Richtige dafür ist!

