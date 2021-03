Florian Silbereisen: Jaa, sein Glück ist perfekt

Wie jetzt durch "dwdl" berichtet wird, kommen die Schlagerfans im September wieder voll auf ihre Kosten. So soll die "Schlagerlovestory" am 4. September 2021 nachgeholt werden. Wie es heißt, hoffe man darauf, "in der zweiten Jahreshälfte endlich wieder live und mit Publikum produzieren zu können". Wie schön! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass Florian und seine Kollegen diese Pläne realisieren können. Wir drücken ihm dafür jedenfalls die Daumen und freuen uns schon jetzt auf ein Wiedersehen mit dem Schlagerstar...