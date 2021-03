Helene Fischer: Mysteriöser Schachzug - Ihre Fans sind verwirrt

Aktuell schwebt Helene Fischer mit Josh Groban musikalisch im siebten Himmel. Seitdem die beiden nämlich ihr Duett "I'll stand by you" als Coversong von "The Pretenders" veröffentlicht haben, kommt Helene aus dem Schwärmen über Josh gar nicht mehr heraus. So war es auch kaum verwunderlich, dass die Schlagerkönigin ihrem Duett-Partner vor einigen Tagen voller Liebe zum Geburtstag gratulierte. Doch jetzt das Mysteriöse: Helenes Post an Josh ist verschwunden. Auch für ihre Fans äußerst rätselhaft...